Αεροσκάφος συνετρίβη στην Ελβετία - Τρεις νεκροί

Συντριβή αεροσκάφους καταγράφηκε σήμερα Σάββατο 20 Μαϊου 2023 και στην Ισπανία - Ο πιλότος ενός μαχητικού F-18 πρόλαβε και χρησιμοποίησε το σύστημα αυτόματης εκτίναξης και διασώθηκε / Βίντεο από Reuters

Αεροσκάφος συνετρίβη το πρωί του Σαββάτου στην περιοχή του Πον-ντε-Μαρτέλ της Ελβετίας, κοντά στα σύνορα με τη Γαλλία, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρεις άνθρωποι, μεταδίδουν τα ελβετικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με την ελβετική ραδιοτηλεόραση RTN, το δυστύχημα σημειώθηκε σε δύσβατη περιοχή, ωστόσο τα σωστικά συνεργεία και ομάδες αστυνομικών κατάφεραν να φτάσουν στο σημείο.

Several people reported dead in plane crash in Neuchâtel mountains: A plane crashed Saturday morning in steep terrain near Ponts-de-Martel in the mountains in canton Neuchâtel. Several deaths have been reported according to a… #swissforextrading https://t.co/H0FiOfqicL