Κλείδωναν τον 10χρονο γιο τους χωρίς φαγητό – Είχε φτάσει 16 κιλά

Δύο γονείς στη Τζόρτζια των ΗΠΑ συνελήφθησαν και κατηγορούνται για απόπειρα δολοφονίας και κακοποίηση του 10 ετών γιου τους. Το αγοράκι βρέθηκε να περιπλανιέται στη γειτονιά του και να παρακαλεί τους περαστικούς να του δώσουν φαγητό γιατί οι γονείς του το άφηναν να λιμοκτονεί.

Η αστυνομία της πόλης Γκρίφι συνέλαβε τον Τάιλερ και την Κρίστα Σίντλεϊ, μετά από καταγγελία γειτόνων τους που βρήκαν το παιδί στον δρόμο σε άθλια κατάσταση, να τους εκλιπαρεί να μην τον αναγκάσουν να γυρίσει στο σπίτι του.

Οι γονείς - τέρατα που βασάνιζαν τον 10 ετών γιο τους, αφήνοντάς τον να πεινάει

Το αγοράκι ήταν ξυπόλυτο, πεινασμένο και σε σύγχυση. Σύμφωνα με την αστυνομία οι γονείς του επίτηδες δεν το τάιζαν και είχε καταντήσει να ζυγίζει 16 κιλά, το βάρος που αντιστοιχεί σε ένα τετράχρονο παιδί.

Tyler Schindley (L) and Krista Schindley (R) appear in mugshots. Torture like bedroom https://t.co/0wjnsDizbL