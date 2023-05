Βραζιλία: Μαθητής κάρφωσε με μολύβι συμμαθήτριά του γιατί τον κορόιδεψε

Ένας 14χρονος μαθητής από τη Βραζιλία κάρφωσε με μολύβι στο πρόσωπο και στο σώμα μια συμμαθήτριά του την ώρα του μαθήματος, γιατί τον κορόιδεψε κατά τη διάρκεια μιας παρουσίασης.

Σε βίντεο που έγινε viral στο διαδίκτυο φαίνεται μια ομάδα αγοριών μέσα στην τάξη να κάνουν μια παρουσίαση. Κάποια στιγμή ένα κοριτσάκι που καθόταν στο πρώτο θρανίο κι έχει γυρισμένη την πλάτη στην κάμερα, φαίνεται να γελάει μετά από μια απάντηση που έδωσε ο συμμαθητής της.

Student stabs classmate with a pencil for making fun of him



Was allegedly in Brazil pic.twitter.com/fC30Fqa7EI