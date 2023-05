Τον απατούσε με φίλο του - Την εκδικήθηκε με μία φωτογραφία κι ένα tweet

Στο βίντεο που αναρτήθηκε στο instagram από τον Έλιοτ τον Φεβρουάριο του 2021, φαίνεται η Τζίνα Μαζάνι να διδάσκει κινήσεις του μποξ στην κόρη του, Στέρλινγκ

Με μία φωτογραφία και ένα tweet απατημένος σύζυγος πήρε την εκδίκησή του από την άπιστη γυναίκα του και τον στενό του φίλο, ο οποίος ήταν το τρίτο πρόσωπο ανάμεσα στο ζευγάρι.

Ο λόγος για τον Αμερικανό γνωστό μποξέρ Τιμ Έλιοτ, ο οποίος αποκάλυψε ότι η επίσης μποξέρ σύζυγός του, Τζίνα Μαζάνι, είχε σχέση με τον συμπαίκτη και φίλο του καθόλη τη διάρκεια του γάμου του ζευγαριού…, συμπεριλαμβανομένης και της πρώτης νύχτας των νεονύμφων.

You want to see something gross? This is my “wife” reading vows to my daughter on our “wedding” night! The guy holding the microphone was my “friend/teammate” my wife cheated on me with this guy the same night! and they have had a relationship our entire “marriage” Gina mazany pic.twitter.com/oVesuFnNgz