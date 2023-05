Κατέρρευσε πεζογέφυρα στη Φινλανδία - Πολλά παιδιά τραυματίες

Τουλάχιστον 27 άνθρωποι, στην πλειοψηφία τους παιδιά, τραυματίστηκαν όταν κατέρρευσε πεζογέφυρα στην πόλη Έσποου της Φινλανδίας, λίγο έξω από το Ελσίνκι.

Πολλοί από τους τραυματίες είναι μαθητές από ένα σχολείο, σύμφωνα με τη Νοσοκομειακή Αρχή του Ελσίνκι.

Local media: At least 27 people, mostly schoolchildren, injured after collapse of a pedestrian bridge in Espoo, Finland https://t.co/y4Cwh6G3Xt