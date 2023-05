Μέσα στο Αββαείο λίγο πριν τη στέψη του βασιλιά Καρόλου/ βίντεο ΑΡ

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την τελετή στέψης του βασιλιά Καρόλου και το Αββαείο του Ουεστμίνιστερ όπου θα πραγματοποιηθεί η τελετή άνοιξε τις πύλες του.

Εκεί θα γίνει η πρώτη στέψη μετά από 70 χρόνια, με τον βασιλιά Κάρολο και τη βασιλική σύζυγο Καμίλα να ετοιμάζονται για την ιστορική στιγμή.

Η εκκλησία του Λονδίνου είναι έτοιμη για την ξεχωριστή τελετή στέψης. Οι αίθουσες είναι γεμάτες με ανθισμένα λουλούδια, ενώ τα ιερά αντικείμενα της Βρετανίας προβάλλονται σε όλο τους το μεγαλείο.

Westminster Abbey is ready for the #Coronation of King Charles III and Queen Camilla. pic.twitter.com/LfS3wJBK4k