ΗΠΑ: Τέσσερις νεκροί από πυροβολισμούς- Σκότωσε τη μητέρα και τη γιαγιά του

Oι πρώτες πληροφορίες για τους πυροβολισμούς στη νότια Τζόρτζια- βίντεο ΕΡΤ

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν την Πέμπτη σε μια μικρή πόλη στην επαρχία της νότιας Τζόρτζια μετά από πυροβολισμούς. Ανάμεσα στα θύματα είναι ένας εργαζόμενος σε εστιατόριο fast food και δύο συγγενείς του άνδρα που άνοιξε πυρ, ο οποίος στη συνέχεια αυτοκτόνησε.

Ο δράστης σκότωσε τη μητέρα και τη γιαγιά του σε δύο γειτονικά σπίτια καθώς και μια γυναίκα σε εστιατόριο McDonald's στο κέντρο της πόλης Moultrie, δήλωσε στο Associated Press ο ιατροδικαστής της κομητείας Colquitt C. Verlyn Brock.

Ο Brock δε δημοσιοποίησε την ταυτότητα του δράστη ή των θυμάτων. Είπε ότι δεν ήξερε αν ο ένοπλος και ο εργαζόμενος στα McDonald's γνωρίζονταν μεταξύ τους.

