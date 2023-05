Έκλεβε έμβρυα και καρδιές από νεκροτομείο - Τα πουλούσε στo Facebook

Μια 36χρονη, πρώην εργαζόμενη σε νεκροτομείο του Αρκάνσας, πούλησε είκοσι κουτιά με μέλη από πτώματα σε έναν άνδρα που γνώρισε μέσω Facebook.

Η Candace Chapman Scott κατηγορείται ότι έκλεψε μεταξύ άλλων, κρανία, οστά και δόντια πτωμάτων από μια ιατρική σχολή και τα πούλησε σε έναν άνδρα από την Πενσυλβανία για 11.000 ευρώ.

Η 36χρονη κατηγορείται ότι πούλησε εγκέφαλους, καρδιές, πνεύμονες και άλλα όργανα σε άνδρα που γνώρισε στο Facebook - Facebook

Όπως έγινε γνωστό, μέρος της δουλειάς της στο νεκροτομείο της πολιτείας του Αρκάνσας ήταν η μεταφορά, αποτέφρωση και ταρίχευση λειψάνων.

