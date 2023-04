Στέψη Καρόλου: Οι λαμπεροί καλεσμένοι, το μενού και ο πρώην της Καμίλα

Αντίστροφη μέτρηση για τη στέψη του βασιλιά Καρόλου και της Καμίλα / Βίντεο από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star

Το Σάββατο 6 Μαΐου όλα τα φώτα θα είναι στραμμένα στο Λονδίνο, όπου θα πραγματοποιηθεί η τελετή της στέψης του βασιλιά Καρόλου και της Καμίλα. Η τελετή αναμένεται να ξεκινήσει στις 13:00 (ώρα Ελλάδας) και θα δώσουν το «παρών» βασιλιάδες και πρίγκιπες από όλον τον κόσμο.

Όσο πλησιάζουν οι μέρες για την 6η Μαΐου όταν και θα πραγματοποιηθεί η τελετή στέψης του βασιλιά Καρόλου στο Αββαείο του Ουέστμινστερ το παγκόσμιο ενδιαφέρον αυξάνεται.

The official invitation for the Coronation of The King and The Queen Consort has been revealed.



Designed by Andrew Jamieson, the invitation features the Green Man, an ancient figure from British folklore, symbolic of spring and rebirth, to celebrate the new reign.



1/7 pic.twitter.com/MpajIk0SQw