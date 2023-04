Μητέρα σκότωσε τη 2χρονη κόρη της και έφαγε το συκώτι της

Μια νεαρή μητέρα στο Ναϊρόμπι κατηγορείται ότι σκότωσε τη δίχρονη κόρης της και στη συνέχεια έφαγε το συκώτι της.

Η 24χρονη Ολίβια Ναζίρια φέρεται να σκότωσε τη μικρή Γκλόρι με ένα μαχαίρι και στη συνέχεια να άνοιξε το άψυχο κορμάκι της και να αφαίρεσε όργανά της, κάποια από τα οποία έφαγε, σύμφωνα με όσα είπαν αυτόπτες μάρτυρες.

#Kitengela This is Olivia Naserian who stabbed her 2 year old daughter Glory Njeri to death and ate her intestines,liver and kidneys yesterday at Kitengela as she appeared in court today. pic.twitter.com/xT94A5JFfd

Σύμφωνα με πληροφορίες, γείτονες την είδαν έντρομοι από το παράθυρο να μαχαιρώνει με μανία το μωρό της, ενώ τραγουδούσε ύμνους και έλεγε με εμμονή την αλφάβητο.

"Δε θα ξανά κλάψεις ποτέ μωρό μου... Θα κοιμάσαι για πάντα... Σε αγαπώ κόρη μου", φέρεται να έλεγε στο παιδί, σύμφωνα με μάρτυρα.

Οι γείτονες προσπάθησαν να μπουν στο διαμέρισμα, όμως παρά τις προσπάθειές τους, δεν τα κατάφεραν...

Η 24χρονη Ολίβια Ναζίρια κατηγορείται ότι σκότωσε την κόρη της και έφαγε το συκώτι της

«Η μητέρα έφαγε το συκώτι του παιδιού την ώρα που κοιτούσαμε. Αφαίρεσε από το παιδί και άλλα ζωτικά όργανα και την καρδιά, πριν πέσει αναίσθητη», ανέφερε μάρτυρας.

Η 24χρονη λιποθύμησε και μεταφέρθηκε αργότερα στο νοσοκομείο μαζί με το άψυχο σώμα του παιδιού της.

Την Τρίτη, η κατηγορούμενη μητέρα εμφανίστηκε στο δικαστήριο, το οποίο αποφάσισε να παραμείνει προφυλακισμένη ακόμα 10 ημέρες, καθώς η έρευνα συνεχίζεται.

Olivia Naserian, the lady who killed her daughter and fed on her remains was arraigned in court earlier today. Kajiado Law Court has given Kitengela detectives 10 days to conduct thorough investigations as to why she did that inhuman act pic.twitter.com/9INPaSgaxG