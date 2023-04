Κοριτσάκι 2 ετών πέθανε από τα χέρια του πατριού της - Ισόβια στον 31χρονο

Για τον θάνατο της Lola James, ενός κοριτσιού μόλις 2 ετών, καταδικάστηκε σε ισόβια ο 31χρονος σύντροφος της μητέρας της. To κοριτσάκι πέθανε στις 17 Ιουλίου 2020 στο νοσοκομείο του Ηνωμένου Βασιλείου όπου νοσηλεύτηκε για 4 μέρες, μετά από βάναυση επίθεση από τον Kyle Bevan. Είχε υποστεί σοβαρή εγκεφαλική βλάβη. Οι γιατροί βρήκαν 101 μώλωπες και γρατζουνιές στο σώμα της.

Η 30χρονη μητέρα του κοριτσιού Sinead James εκείνη την ώρα κοιμόταν. Παρόλα αυτά καταδικάστηκε σε φυλάκιση 6 ετών, καθώς κρίθηκε ένοχη ότι επέτρεψε τον θάνατο της κόρης της.

Καθόλη τη διάρκεια της ακρόασης της ποινής του στο δικαστήριο του Swansea Crown, ο Bevan παρέμεινε ανέκφραστος. Η μητέρα του κοριτσιού ήταν δακρυσμένη κατά τη διάρκεια όλης της ακροαματικής διαδικασίας.

Ο Bevan αρνήθηκε ότι δολοφόνησε το μικρό κορίτσι. Υποστήριξε ότι ο σκύλος της οικογένειας κυνήγησε τη μικρή κι εκείνη έπεσε από τις σκάλες.

