Πώς σώθηκε η Αΐλα - Viral η μεταμόρφωση της σκυλίτσας

Οι τεχνολογίες αναβαθμίζονται για τους ανθρώπους αλλά μπαίνουν και στην υπηρεσία των ζώων - Eφαρμογή σε κινητά σαρώνει τα χαρακτηριστικά των κατοικίδιων και αναγνωρίζει σκύλους και γάτες / Βίντεο από Reuters

Viral έχει γίνει η θεαματική μεταμόρφωση μιας μικρής σκυλίτσας που πέρασε τους πρώτους μήνες της ζωής της υποφέροντας από φριχτούς πόνους, αλλά διασώθηκε χάρη στις συγκινητικές προσπάθειες μιας φιλοζωικής οργάνωσης στο Μπαλί.

Το δίκτυο CBS News μοιράστηκε την ιστορία της σκυλίτσας Αΐλα στον επίσημο λογαριασμό του στο Twitter, με το βίντεο να έχει χιλιάδες views.

Η οργάνωση Little Steps Matter, μια MKO που σώζει αδέσποτα στο Μπαλί, πόσταρε την ιστορία της σκυλίτσας στο Instagram δείχνοντας πώς με λίγη αγάπη και φροντίδα, ζωάκια που δείχνουν καταδικασμένα να ζήσουν μια σύντομη και οδυνηρή ζωή μπορεί να καταλήξουν υγιή και χαρούμενα.

When Ayla was found at 2.5 months old, she had a deformity in her legs, forcing her to crawl and scrape her legs on the ground. With a little love, she completely transformed. pic.twitter.com/Kggrmld9Un