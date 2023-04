Συναγερμός για έκρηξη ηφαιστείου στη Ρωσία - Κίνδυνος για τα αεροπλάνα

Μετά από 40 χρόνια «ξύπνησε» και το Mauna Loa στη Χαβάη, το μεγαλύτερο ηφαίστειο του κόσμου / AP (30.11.22)

Συναγερμός έχει σημάνει στη Ρωσία για το ηφαίστειο Σιβέλιτς, στη χερσόνησο Καμτσάτκα που εισήλθε σήμερα σε φάση εκρηκτικής δραστηριότητας. Το νέφος ηφαιστειακής τέφρας έφθασε σε υψόμετρο 10 χιλιομέτρων, εγείροντας κίνδυνο για τα αεροσκάφη που κινούνται στην περιοχή, προειδοποίησε η ομάδα διαχείρισης της ηφαιστειακής έκρηξης.

Συναγερμός για το ηφαίστειο Σιβέλιτς, στη χερσόνησο Καμτσάτκα που εισήλθε σε φάση εκρηκτικής δραστηριότητας / AP

Η ομάδα εξέδωσε έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο για την πολιτική αεροπορία, τονίζοντας πως μπορεί να εκτοξευθεί ηφαιστειακή τέφρα ακόμη και σε ύψος 15 χιλιομέτρων ανά πάσα στιγμή.

Employees of the Institute of Volcanology and Seismology of the Far East Branch of the #Russia’n Academy of Sciences shared video from field work. They were "lucky" to observe/feel/survive the eruption of #Bezymianny #volcano up close.



Incredible!!!!



It’s how I imagine Mars. pic.twitter.com/42m63DjTZe — Volcaholic 🇰🇪 🇬🇧 🌋 (@volcaholic1) April 10, 2023

🌋 The mighty #Shiveluch volcano in Russia's Kamchatka has gone full eruption mode - volcanic ash emissions has reached 20km, right into the stratosphere. #HappeningNow



Gorgeous video of the ash cloud to remind us of the beauty and the force of nature 👇 pic.twitter.com/eQ6TNgfLR1 — Russia 🇷🇺 (@Russia) April 10, 2023

«Η συνεχιζόμενη ηφαιστειακή δραστηριότητα μπορεί να πλήξει διεθνείς πτήσεις και αεροσκάφη που πετούν χαμηλά», προειδοποίησε.

Το νέφος της τέφρας που εκλύθηκε όταν εξερράγη το ηφαίστειο παρασύρεται από τους ανέμους προς τα δυτικά και νότια καλύπτοντας μια μεγάλη περιοχή, σύμφωνα με το παράρτημα στην Καμτσάτκα του Ινστιτούτου Γεωφυσικών Μελετών της ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών.

Ρωσία: Εξαπλώνεται το νέφος ηφαιστειακής τέφρας

Ρωσικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πως το νέφος ηφαιστειακής τέφρας συνεχίζει να εξαπλώνεται.

Tο νέφος ηφαιστειακής τέφρας συνεχίζει να εξαπλώνεται / ΑP

Οι τοπικές αρχές έκλεισαν σχολεία και έδωσαν εντολή στους κατοίκους χωριών γύρω από τον κώνο του ηφαιστείου Σιβέλιτς να μείνουν κλεισμένοι σε εσωτερικούς χώρους, ανέφερε ο Αλέγκ Μπανταρένκο, επικεφαλής της αυτοδιοίκησης στην περιφέρεια Ουστ-Καμτσάτσκι.

Το ηφαίστειο, από τα μεγαλύτερα και πιο ενεργά στην Καμτσάτκα, έχει εισέλθει περίπου 60 φορές σε επικίνδυνη εκρηκτική δραστηριότητα τα τελευταία 10.000 χρόνια, πιο πρόσφατα το 2007.

Bezymianny volcano (Kamchatka): massive eruption sent ash up to 12 km and strong pyroclastic flow this morning, Aviation Color Code raised to Red. https://t.co/z5o6FFN9R3 pic.twitter.com/iX7oBBfydo — Oppenheimer Ranch Project (@Diamondthedave) April 7, 2023

Έχει δύο τμήματα, το μικρότερο από τα οποία, το «Νέο Σιβέλιτς», είναι εξαιρετικά ενεργό τους τελευταίους μήνες, σύμφωνα με επιστήμονες.

Σύμφωνα με τον Μπανταρένκο, το ηφαίστειο εξερράγη στις 06:31 (τοπική ώρα) και ηφαιστειακή τέφρα πέφτει σε χωριά της περιοχής, όπως το Κλούτσι.

Σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, το Ινστιτούτο Ηφαιστειολογίας και Σεισμολογίας ανέφερε πως η ποσότητα της τέφρας που πέφτει στο έδαφος μετρήθηκε πως έχει φθάσει τα 8,5 εκατοστά. Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 60 ετών.



Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο