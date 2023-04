Έγκυος έπεσε από ύψος 12 μέτρων - Κατηγορείται για δολοφονία ο σύζυγός της

Μια έγκυος γυναίκα έχασε τη ζωή της, όταν έπεσε από ύψος 12 -15 μέτρων από λόφο του Εδιμβούργου. Οι εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι ο σύζυγός της κρύβεται πίσω από τον θάνατό της.

Ο 29χρονος Kashif Anwar κατηγορείται ότι δολοφόνησε την 31χρονη Fawziyah Javed, τον Σεπτέμβριο του 2021. Ο σύζυγός της φέρεται να την έσπρωξε από το Arthur’s Seat όπου βρίσκονταν, προκαλώντας της πολλαπλά τραύματα και τελικά τον θάνατό της, καθώς και αυτόν του αγέννητου παιδιού της.

A man has been found guilty of murdering his pregnant wife by pushing her off Arthur's Seat.



As Fawziyah Javed lay dying, she told a member of the public that she had been pushed. pic.twitter.com/ZYPOhRtHut