ΗΠΑ: Γυναίκα με καραμπίνα εισέβαλε στον Πύργο του Τραμπ στο Σικάγο

Συναγερμός σήμανε στις αστυνομικές αρχές του Σικάγο για ένοπλη γυναίκα που εισέβαλε στον Πύργο του Ντόναλντ Τραμπ.

Αναστάτωση επικράτησε γύρω από την περιοχή, με την αστυνομία να κλείνει τους δρόμους και την είσοδο στον Πύργο του Τραμπ να απαγορεύεται. Στο σημείο βρέθηκαν οι αστυνομικές δυνάμεις SWAT.

Συναγερμός για ένοπλη γυναίκα που εισέβαλε στον Πύργο του Ντόναλντ Τραμπ στο Σικάγο / AP Images (Erin Hooley)

Παράλληλα, τρόμος επικράτησε, σύμφωνα με αναφορές αυτοπτών μαρτύρων μέσα στο κτίριο.

Ο συναγερμός σήμανε για εισβολή γυναίκας που μπήκε στο κτίριο κρατώντας καραμπίνα.

🚨 #BREAKING : Woman armed with a rifle walks inside trump tower hotel 📌 #Chicago | #Illinois Currently numerous authorities and SWAT officers are on the scene at Trump tower international hotel in Chicago Illinois after a Woman armed with a rifle walks into the building reports… pic.twitter.com/YDWLlw7zcb

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Αστυνομία γίνεται λόγος για ένα μεμονωμένο περιστατικό που δε συνδέεται με τρομοκρατική απειλή.

SWAT officers are on-scene in the 400 block of N. Wabash for a domestic-related incident. At this time, we believe this is an isolated incident and there is no threat to the public. Media staging is at Grand/Wabash. Updates will be provided when available.