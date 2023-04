Bραζιλία: Μπήκε με τσεκούρι σε παιδικό σταθμό και σκότωσε τέσσερα παιδιά!

Εικόνες έξω από τον παιδικό σταθμό όπου 25χρονος επιτέθηκε με τσεκούρι σε παιδιά, σκοτώνοντας 4 και τραυματίζοντας τουλάχιστον άλλα 5/ ΑΡ

Φρίκη προκαλεί η επίθεση με μπαλτά σε παιδικό σταθμό στην πόλης Μπλουμενάο της νότιας Βραζιλίας, κατά την οποία τέσσερα παιδιά, ηλικίας 5 έως 7 ετών, έχασαν τη ζωή τους. Τουλάχιστον πέντε ακόμα, τραυματίστηκαν.

«Ένα άτομο οπλισμένο μπήκε στο σχολείο και σκότωσε τέσσερα παιδιά. Υπάρχουν επίσης τέσσερα τραυματισμένα», εξήγησε πηγή της τοπικής κυβέρνησης στην Πολιτεία Σάντα Καταρίνα.

Οι αρχές δήλωσαν ότι ο δράστης πήδηξε πάνω από έναν από τους τοίχους του σχολείου για να μπει μέσα. Ο 25χρονος άνδρας παραδόθηκε σε αστυνομικό τμήμα και συνελήφθη. Δε φαίνεται να έχει καμία σχέση με το σχολείο, αλλά το κίνητρο του μακελειού που προκάλεσε παραμένει άγνωστο.

Ban axes!! Brazil day care ax attack leaves 3 children dead, 4 others injured; suspect in custody - Fox News https://t.co/G5yJBNn79Q

Το νοσοκομείο Σάντο Αντόνιο στην πόλη Μπλουμενάο ανακοίνωσε ότι τέσσερα παιδάκια, ηλικίας από μηνών έως δύο ετών, περιθάλπονται εκεί μετά την επίθεση.

Man with hatchet kills 4 children at daycare in Blumenau, Brazil.



