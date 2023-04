Σκληρό βίντεο: Η στιγμή που εκρήγνυται η βόμβα στα χέρια του Ρώσου blogger

Η στιγμή της έκρηξης στο καφέ στην Αγία Πετρούπολη, όπου έδινε ομιλία ο Ρώσος blogger - Reuters

Η στιγμή της δολοφονίας του Ρώσου blogger Βλάντλεν Τατάρσκι την περασμένη Κυριακή στην Αγία Πετρούπολη καταγράφηκε σε βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Σε αυτό φαίνεται ο στρατιωτικός blogger, ο οποίος ήταν ένθερμος υποστηρικτής της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, να βγάζει από ένα κουτί την προτομή ενός στρατιώτη και να τη θαυμάζει. Λίγο αργότερα τοποθετεί ξανά την προτομή στο κουτί της και τότε σημειώνεται η έκρηξη που τον σκότωσε και τραυμάτισε δεκάδες άλλα άτομα, που παρακολουθούσαν την ομιλία του.

‼️ The moment of the explosion in a cafe in St. Petersburg, the last seconds of the life of propagandist Vladlen Tatarsky (Maxim Fomin)#Tatarsky puts the bust back in the box, the listener asks a question about the destruction of bridges in Ukraine, and at that moment an… pic.twitter.com/sbv3BAxA12 — NEXTA (@nexta_tv) April 3, 2023

Όπως αποδείχθηκε στην προτομή αυτή είχε τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός. Η Ντάρια Τρέποβα, η οποία συνελήφθη χθες από την αστυνομία, φέρεται να ήταν εκείνη που μετέφερε στο καφέ την παγιδευμένη προτομή.

Στο βίντεο μάλιστα που έχει καταγράψει τις τελευταίες στιγμές του Τατάρσκι, φαίνεται και η Τρέποβα, την οποία προσκάλεσε ο blogger να καθίσει σε μια θέση πλάι από τη σκηνή, αποκαλώντας την Ντάστια.

A new, longer video of the moments before Vladlen Tatarsky’s death has surfaced on Russian social media pic.twitter.com/AgNUQ6yvDF — Francis Scarr (@francis_scarr) April 3, 2023

Στο βίντεο αυτό, η Ντάρια εμφανίζεται να σηκώνει κάποια στιγμή τα χέρια της μπροστά στο σώμα της, σαν να θέλει να προστατευτεί από κάτι και στη συνέχεια να φέρνει στο πρόσωπό της. Πάντως δεν είναι ξεκάθαρο, αν οι χειρονομίες αυτές δείχνουν πως η Τρέποβα γνώριζε κάτι για τον εκρηκτικό μηχανισμό.

Russia detained Darya Trepova who is a suspect in the unexplained incident that led to the death of military correspondent Vladlen Tatarsky yesterday in St. Petersburg. She allegedly delivered the figurine which contained explosives to the cafe where Vladlen was holding a meeting… pic.twitter.com/MFZf0t8Sin — Dmitri (@wartranslated) April 3, 2023

Πάντως, η ίδια, σε βίντεο που έδωσαν στη δημοσιότητα οι αρχές λίγες ώρες μετά τη σύλληψή της, φαίνεται να παραδέχεται ότι εκείνη ήταν που παρέδωσε την προτομή – βόμβα στο καφέ, χωρίς όμως να αποκαλύπτει αν γνώριζε τι περιείχε το κουτί ή πού το βρήκε. Δεν αποκλείεται μάλιστα να παραδέχθηκε την εμπλοκή της μετά από πιέσεις των αστυνομικών.

Ο Τατάρσκι, το πραγματικό όνομα του οποίου ήταν Μαξίμ Φομίν, είχε περισσότερους από 560.000 ακόλουθους στο Telegram και ήταν ένας από τους πιο διακεκριμένους blogger για στρατιωτικά θέματα, που υπερασπιζόταν την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, αν και συχνά κατηγορούσε τα ανώτερα στελέχη του ρωσικού στρατού.



