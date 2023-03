ΗΠΑ: Εκτροχιάστηκε τρένο που μετέφερε αιθανόλη στη Μινεσότα

ΗΠΑ: Εκτροχιάστηκε τρένο που μετέφερε αιθανόλη / Βίντεο από MEGA

Συναγερμός σήμανε στη Μινεσότα των ΗΠΑ όταν ένα τρένο με 22 βαγόνια που μετέφερε εύφλεκτα χημικά εκτροχιάστηκε και έπιασε φωτιά.

Οι κάτοικοι της περιοχής κοντά στο σημείο του ατυχήματος, σε ακτίνα περίπου ενός χιλιομέτρου, κλήθηκαν να εκκενώσουν τα σπίτια τους.

Το τρένο μετέφερε φορτίο με αιθανόλη και σιρόπι καλαμποκιού, δήλωσε η Λένα Κεντ, γενική διευθύντρια δημοσίων υποθέσεων της BNSF Railway.

Δεν υπάρχουν αναφερθέντες τραυματισμοί, είπε η Κεντ.

Οι δυνάμεις ασφαλείας και οι εργαζόμενοι του σιδηροδρόμου έσπευσαν στο σημείο ενώ η αστυνομία έκλεισε τους γύρω δρόμους, λόγω της αιθανόλης στην ατμόσφαιρα.

🚨#BREAKING: Train carrying Ethanol has Derailed causing it to explode Prompting Immediate Evacuation Orders for Residents within Half-Mile Radius ⁰

📌#Raymond | #Minnesota



Emergency officials have issued an urgent evacuation notice for Raymond City, Minnesota, following a… pic.twitter.com/HljsrnA8gG — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) March 30, 2023

Η αιθανόλη είναι μια ιδιαίτερα εύφλεκτη χημική ουσία. Η έκθεση σε αυτή μπορεί να οδηγήσει σε βήχα, ζάλη, αίσθηση με κάψιμο στα μάτια, υπνηλία και απώλεια των αισθήσεων.

A train carrying an unknown substance derailed in the city of Raymond, Minnesota, forcing residents to evacuate their homes as a precaution. https://t.co/uof6kiejzL pic.twitter.com/mY970doGML — CNN Politics (@CNNPolitics) March 30, 2023

Some video coming out of a firery train derailment that occured in Raymond, Minnesota about 1:00 am this morning.



Several tankers were carrying a form of ethanol & corn syrup that caught fire and has caused a 1/2 mile evacuation to the surrounding area.



Video by Ashely Lucas pic.twitter.com/r9U0UpErrV — Rebecca Brannon (@RebsBrannon) March 30, 2023

Τα αίτια του εκτροχιασμού διερευνώνται.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο