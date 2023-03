Τραμπ: Ντελίριο με τις fake εικόνες της «σύλληψής του»

Ντόναλντ Τραμπ: Εν αναμονή πιθανής ποινικής δίωξης – Μυστήριο το πότε και το πώς / Βίντεο από ΕΡΤ

Viral έχουν γίνει εικόνες που κυκλοφόρησαν στο Twitter που δείχνουν πώς θα ήταν ο τέως πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αν οι αρχές προχωρούσαν στη σύλληψή του. Όλα αυτά χάρη στη δύναμη της τεχνητής νοημοσύνης..

Ο Ντόναλντ Τραμπ που προσβλέπει σε επιστροφή του στον Λευκό Οίκο το 2024, δήλωσε ότι αναμένει να συλληφθεί σε σχέση με μια έρευνα που διεξάγεται στη Νέα Υόρκη για τον φερόμενο χρηματισμό της πορνοστάρ Στόρμι Ντάνιελς από τον ίδιο.

Ένας χρήστης του Twitter, ο Έλιοτ Χίγκινς, χρησιμοποίησε το Midjourney, μια πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης που παράγει εικόνες, για να ανακαλύψει πώς θα έδειχνε μία ενδεχόμενη σύλληψη του Τραμπ.

H ανάρτησή του στο Twitter έγινε viral καθώς κάποιες από τις εικόνες έμοιαζαν πραγματικά αληθινές.

Making pictures of Trump getting arrested while waiting for Trump's arrest. pic.twitter.com/4D2QQfUpLZ