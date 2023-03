Μωρό 19 μηνών θα σωθεί χάρη στο πιο ακριβό φάρμακο του κόσμου

H 19 μηνών Teddi θα σωθεί χάρη στο πιο ακριβό φάρμακο του κόσμου, όχι όμως και η μεγαλύτερη αδελφή της που πάσχει από την ίδια σπάνια και θανατηφόρα ασθένεια / βίντεο ΕΡΤ

Ένα κοριτσάκι 19 μηνών, η Teddi Shaw, θα σωθεί χάρη σε μια επαναστατική θεραπεία, την ακριβότερη στον κόσμο, ύψους 3 εκατ. ευρώ. Δυστυχώς, το ίδιο δεν ισχύει για τη μεγαλύτερη αδελφή της, την 3 ετών Νάλα, η οποία διαγνώσθηκε με την ίδια ασθένεια.

Η Teddi και η Νala πάσχουν από μια σπάνια και θανατηφόρα γενετική διαταραχή, την MLD. H διαταραχή αυτή καθιστά ανίκανους τους πάσχοντες να κινηθούν και να μιλήσουν. Πρόκειται για ένα «ελαττωματικό» γονίδιο, το οποίο δεν παράγει το ένζυμο που διασπά τις λιπαρές ουσίες στον εγκέφαλο κι έτσι η πάθηση επιφέρει τον θάνατο.

Η Τeddi έλαβε το πιο ακριβό φάρμακο στον κόσμο και μπόρεσε να προλάβει την ασθένεια, που δεν είχε εξαπλωθεί. Στην περίπτωση της Nala, η χορήγησή του δεν μπορεί να εφαρμοστεί καθώς η θεραπεία έχει αποτέλεσμα στα αρχικά στάδια της MLD.

