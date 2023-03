Αμβούργο: Επτά νεκροί, πιθανόν και ο δράστης του μακελειού

Aστυνομικές δυνάμεις στο σημείο όπου σημειώθηκε το μακελειό στο Αμβούργο/ βίντεο ΑΡ

Ο δράστης της ένοπλης επίθεσης σε εκδήλωση των Μαρτύρων του Ιεχωβά στο Αμβούργο είναι πιθανότατα μεταξύ των νεκρών, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία.

Mindestens acht Menschen wurden in #Hamburg getötet - auch den mutmaßlichen Täter hat die Polizei tot aufgefunden. Eine Sonderheit der Bereitschaftspolizei war zufällig in der Nähe und schnell am Tatort. https://t.co/WQq3jhW2ih