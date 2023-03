Γερμανία: Πυροβολισμοί σε εκκλησία στο Αμβούργο - Τουλάχιστον έξι νεκροί

Συναγερμός σήμανε στο Αμβούργο, μετά από επεισόδιο με πυροβολισμούς. Πληροφορίες κάνουν λόγο για νεκρούς και πολλούς τραυματίες.

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν, όταν ένοπλος άνοιξε πυρ σε εκκλησία Μαρτύρων του Ιεχωβά στο Αμβούργο.

Σύμφωνα με το δίκτυο RTL, βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας και των σωστικών συνεργείων, ενώ η περιοχή έχει αποκλειστεί.

#BREAKING: Police in northern German city of Hamburg confirm multiple deaths and injuries following shooting at church in Alsterdorf area; specialist reponse teams deployed pic.twitter.com/hGguZHUG9Q