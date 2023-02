Εισβολή στο Ευρωκοινοβούλιο - Διεκόπη η συνεδρίαση, φυγάδευσαν τη Μετσόλα

Αναστάτωση επικράτησε στο Eυρωπαϊκό Kοινοβούλιο στο Στρασβούργο το μεσημέρι της Τετάρτης όταν ομάδα Κούρδων πέταξε τρικάκια στην αίθουσα της Ολομέλειας. Η συνεδρίαση διεκόπη, ενώ η πρόεδρος Ρομπέρτα Μετσόλα φυγαδεύθηκε άρον άρον.

Οι Κούρδοι εισέβαλαν στο Eυρωπαϊκό Kοινοβούλιο ζητώντας την απελευθέρωση του Αμπντουλάχ Οτσαλάν, καθώς σήμερα είναι η επέτειος της σύλληψής του από τις τουρκικές αρχές.

Η ομάδα των Κούρδων κατάφερε με κάποιον τρόπο να παρακάμψει τα μέτρα ασφαλείας και να εισέλθει στην αίθουσα της Ολομέλειας στο Στρασβούργο. Η αίθουσα έκλεισε αμέσως, ενώ η πρόεδρος Ρομπέρτα Μετσόλα φυγαδεύθηκε.

LAST MOMENT – #Kurdish Revolutionary Youth disrupts the #EuropeanParliament session demanding the freedom of Rêber APO!



Civil disobedience action is being carried out under the leadership of the members of TCŞ and TekoJIN! pic.twitter.com/efXdSpBK9W