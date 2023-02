Τουρκία: Πόλη ισοπεδώθηκε από τον σεισμό - Δείτε το πριν και το μετά

Νέα θαύματα στα συντρίμμια της Τουρκίας / Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star

Δέκα μέρες μετά τον φονικό σεισμό στην Τουρκία και οι διασώστες συνεχίζουν να βγάζουν ζωντανούς ανθρώπους μέσα από τα χαλάσματα. Την ίδια ώρα ένα βίντεο δείχνει το μέγεθος της καταστροφής που υπέστη η πόλη Καχραμανμαράς από τα 7,8 Ρίχτερ του σεισμού.

Στο βίντεο του Guardian προβάλλεται η εικόνα της πόλης το 2020 και αμέσως μετά τον σεισμό της Δευτέρας. Εκεί που σύγχρονα κτίρια έστεκαν όρθια και οι δρόμοι έσφυζαν από ζωή, πλέον υπάρχουν χαλάσματα, τόνοι μπάζων και ένα τεράστιο σύννεφο σκόνης καλύπτει τα πάντα.

Το γήπεδο της τοπικής ομάδας έχει γεμίσει με σκηνές, όπου φιλοξενούνται τα εκατομμύρια των αστέγων, ενώ φαίνεται πως η πόλη θα αργήσει πολύ να επιστρέψει στην αρχική της εικόνα.

Σήμερα, ανασύρθηκε ζωντανή μια 42χρονη γυναίκα στο Καχραμανμαράς 222 ώρες μετά το χτύπημα του Εγκέλαδου.

Rescuers defy odds, save 42-year-old Melike Imamoglu from rubble in Kahramanmaras, Türkiye, 222 hours after twin quakes hit the country on Feb. 6



