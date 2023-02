Στόλτενμπεργκ: H Ουκρανία πρέπει να λάβει τα όπλα που χρειάζεται

Βίντεο από Reuters που καταγράφει βομβαρδισμούς στο Κίεβο

Η Ουκρανία επανέλαβε την έκκλησή της προς τις δυτικές χώρες για μαχητικά αεροσκάφη που θα βοηθήσουν στην αποτροπή της εισβολής της Μόσχας.

Ο Ουκρανός υπουργός Άμυνας, όταν ρωτήθηκε ποια στρατιωτική βοήθεια αναζητά τώρα η χώρα του, έδειξε στους δημοσιογράφους μια εικόνα ενός μαχητικού αεροσκάφους.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι πίεσε εξάλλου σκληρά για μαχητικά αεροσκάφη την περασμένη εβδομάδα, όταν επισκέφθηκε το Λονδίνο, το Παρίσι και τις Βρυξέλλες στο μόλις δεύτερο ταξίδι του στο εξωτερικό μετά την εισβολή της Ρωσίας στις 24 Φεβρουαρίου 2022.

Αυτή η έκκληση ήρθε λίγες μέρες αφότου οι δυτικοί σύμμαχοι υποσχέθηκαν να παρέχουν στο Κίεβο τανκς.

Αυτό που έχουν στο μυαλό τους οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ, πάντως, είναι πώς θα μπορέσουν να διατηρήσουν μια σταθερή προμήθεια πυρομαχικών στην Ουκρανία χωρίς να εξαντλήσουν τα αποθέματά τους.

Σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις, η Ουκρανία χρησιμοποιεί έως και 6.000-7.000 βλήματα πυροβολικού κάθε μέρα, περίπου το ένα τρίτο της αντίστοιχης ημερήσιας ποσότητας της Ρωσίας.

Την ίδια ώρα, ο γ.γ. του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, επανέλαβε ότι η Συμμαχία πρέπει να διασφαλίσει πως η Ουκρανία θα λάβει τα όπλα που χρειάζεται «για να κερδίσει αυτόν τον πόλεμο», ενώ σημείωσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, δεν προετοιμάζεται για ειρήνη, αλλά, αντιθέτως, «προετοιμάζεται για περισσότερο πόλεμο».

At the start of #DefMin, Secretary General @jensstoltenberg stressed the importance of stepping up military aid to Ukraine. #NATO Defence Ministers will also take steps to replenish Allied munitions stocks and address ways to better protect critical undersea infrastructure