Σεισμός Τουρκία: Βίντεο από εγκλωβισμένους σε συντρίμμια που ζητούν βοήθεια

Η στιγμή που διασώστες βγάζουν τραυματισμένο παιδί από τα ερείπια κτιρίου που κατέρρευσε στην πόλη Aζάζ στη βορειοδυτική Συρία / Βίντεο από Reuters

Θρήνος και πανικός επικρατούν στην Τουρκία και τη Συρία, που επλήγησαν από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στη νοτιοανατολική Τουρκία, με αποτέλεσμα να καταρρεύσουν κτίρια σαν τραπουλόχαρτα. Ανθρωποι έχουν εγκλωβιστεί στα ερείπια και οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων είναι αγωνιώδεις. Ο Ερντογάν ανακοίνωσε ότι πάνω από 912 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην Τουρκία. Σύμφωνα, ωστόσο, με εκτιμήσεις του Γεωλογικού Ινστιτούτου των ΗΠΑ, ο αριθμός των νεκρών στις πληγείσες περιοχές σε Τουρκία και Συρία μπορεί να φθάσει ακόμη και τους 10.000 ανθρώπους.

Σοκ προκαλούν τα βίντεο και φωτογραφίες που κάνουν τον γύρο του κόσμου όπου ομάδες διάσωσης σκάβουν στα συντρίμμια κατεστραμμένων κτιρίων, βγάζοντας τραυματισμένους και ανασύροντας νεκρούς.

Βίντεο του Reuters καταγράφει τη συγκλονιστική στιγμή που τα συνεργεία διάσωσης βγάζουν ένα παιδί γεμάτο αίμα μέσα από τα ερείπια στην πόλη Aζάζ στη Συρία.

Τα νοοκομεία στη Συρία γεμίζουν από τραυματισμένους μεταξύ των οποίων πολλά παιδιά.

Νοσοκομείο στην περιοχή Ιντλίμπ στη βόρεια Συρία / AP

Υπάρχουν φόβοι για εκατοντάδες ανθρώπους παγιδευμένους κάτω από τα συντρίμμια, αφού ολόκληρα κτίρια έπεσαν σαν χάρτινα από την ισχυρή σεισμική δόνηση.

More than 560 killed as 7.8-magnitude earthquake hits Turkey and Syria pic.twitter.com/F9H02wjIq5 — Russian Market (@runews) February 6, 2023

Πολυκατοικίες κατέρρευσαν σε πόλεις όπως τα Άδανα, η Γκαζιάντεπ, η Σανλιούρφα, η Ντιγιάρμπακιρ. Στην Ισκέντερουν και στην Αντιγιαμάν, υποχώρησαν δημόσια νοσοκομεία.

Πάνω από 2.800 κτίρια έχουν καταρρεύσει ή υποστεί σημαντικές ζημιές μέχρι στιγμής στην Τουρκία, ανακοίνωσε ο Ερντογάν / AP

Σεισμός Τουρκία-Συρία: Εγκλωβισμένοι τραβούν βίντεο κάτω από τα ερείπια

Ορισμένοι ανεβάζουν βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ενώ είναι εγκλωβισμένοι σε κατεστραμμένα σπίτια.

People are stuck under rubble while sending out live streams or videos requesting help. #earthquake #Turkey pic.twitter.com/SxTzPzFAmn — Nerdy 🅰🅳🅳🅸🅲🆃 (@Nerdy_Addict) February 6, 2023

Μια γυναίκα τράβηξε βίντεο κάτω από τα ερείπια και το ανέβασε, καλώντας σε βοήθεια.

Unbelievable footage coming from Turkey as victims directly took a video stuck under rubble after a major earthquake hit the region tonight. pic.twitter.com/KYbnQScHA2 — CaucasusWarReport (@Caucasuswar) February 6, 2023

Αλλόφρονες οι κάτοικοι στις πληγείσες περιοχές δεν ξέρουν πού να απευθυνθούν για να βρουν σωτηρία. Άνθρωποι κατέβαιναν με τα σεντόνια από τον τέταρτο όροφο κτιρίου φωνάζοντας πανικόβλητοι «τι κάνει η πυροσβεστική ;».

Χιλιάδες είναι οι τραυματίες, με τις αρχές να φοβούνται ότι ο απολογισμός σε νεκρούς και τραυματίες θα γιγαντώνεται όσο περνούν οι ώρες.

Ερντογάν: Πάνω από 912 νεκροί στην Τουρκία

Πάνω από 912 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην Τουρκία μετά το φονικό «χτύπημα» του Εγκέλαδου, όπως ανακοίνωσε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο Τούρκος πρόεδρος ανακοίνωσε, επίσης, ότι υπάρχουν 5.385 τραυματίες.

Παράλληλα, όπως δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος, τουλάχιστον 2.800 κτίρια έχουν καταρρεύσει ή υποστεί σημαντικές ζημιές.

Ο Ερντογάν πρόσθεσε ότι δεν μπορεί να προβλέψει πόσο ακόμη θα αυξηθεί ο απολογισμός των νεκρών, καθώς συνεχίζονται οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Μέχρι στιγμής 45 χώρες έχουν προσφέρει βοήθεια στην Τουρκία, σημείωσε ο ίδιος. Ο αριθμός των ανθρώπων που διασώθηκαν κάτω από τα ερείπια έφτασε τις 2.470.

Σύμφωνα ωστόσο με τις εκτιμήσεις του Γεωλογικού Ινστιτούτου των ΗΠΑ (USGS), υπάρχει 47% πιθανότητα ο αριθμός των νεκρών στις πληγείσες περιοχές σε Τουρκία και Συρία να φθάσει ακόμη και τους 10.000 ανθρώπους.

Στη Συρία, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, τουλάχιστον 320 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους λόγω του σεισμού και οι τραυματίες είναι πάνω από 1.000.

