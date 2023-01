Ο Πούτιν φόρεσε παπούτσια με... τακούνι και πήγε σε συνάντηση με φοιτητές!

Ο Πούτιν φόρεσε παπούτσια με τακούνι σε συνάντηση με φοιτητές- βίντεο ΣΚΑΪ

Φωτογραφίες από τη συνάντηση του Ρώσου προέδρου, Βλαντιμίρ Πούτιν, με Ρώσους φοιτητές είδαν το φως της δημοσιότητας με τα ξένα μέσα να σχολιάζουν τις στυλιστικές του επιλογές.

O Πούτιν στη συνάντησή του με Ρώσους φοιτητές/ Maksim Mishin, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Ο Ρώσος πρόεδρος επέλεξε να φορέσει παπούτσια με τακούνι, για να μη φαίνεται μεγάλη διαφορά ύψους με τους νέους φοιτητές που συνάντησε, σχολίασε η Daily Mail.

