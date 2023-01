Νεπάλ: Στους 68 οι νεκροί από τη συντριβή αεροσκάφους – Σοκαριστικό βίντεο

Συντριβή αεροσκάφους στο Νεπάλ- Βίντεο κεντρικού δελτίου ειδήσεων Star

Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε στο Νεπάλ όπου χθες συνετρίβη αεροσκάφος με τον αριθμό των νεκρών να φτάνει τους 68 μέχρι τώρα.

Αξιωματούχος του αεροδρομίου της Κατμαντού δήλωσε σήμερα ότι ανασύρθηκαν και τα δύο μαύρα κουτιά -ο αποτυπωτής συνομιλιών πιλοτηρίου και ο καταγραφέας δεδομένων πτήσης.

Το αεροσκάφος ATR 72 της εταιρείας Yeti Airlines συνετρίβη χθες σε μικρή απόσταση από το αεροδρόμιο της Ποχάρα, τον προορισμό της πτήσης του από την πρωτεύουσα του Νεπάλ.

Στη χώρα της Ασίας κηρύχθηκε εθνικό πένθος σήμερα, την επομένη της πιο πολύνεκρης αεροπορικής καταστροφής που γνώρισε σε τρεις δεκαετίες, με τουλάχιστον 68 από τους 72 επιβαίνοντες να έχει επιβεβαιωθεί επίσημα ότι είναι νεκροί και τις έρευνες στο κουφάρι του αεροπλάνου να επαναλαμβάνονται στην Ποχάρα (κεντρικά).

