Νεπάλ: Συντριβή αεροσκάφους με 72 επιβαίνοντες- Τουλάχιστον 40 νεκροί

Συντριβή αεροσκάφους στο Νεπάλ- βίντεο

Αεροσκάφος με 72 επιβαίνοντες συνετρίβη στην περιοχή Ποχάρα του Νεπάλ. Τουλάχιστον 40 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, όπως δήλωσε αξιωματούχος της υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας του Νεπάλ.

Εικόνα από το σημείο της συντριβής του αεροσκάφους στο Νεπάλ/ ΑΡ images

Στο δικινητήριο αεροσκάφος ATR 72, που ανήκε στη νεπαλέζικη αεροπορική εταιρία Yeti Airlines επέβαιναν 72 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων δύο βρέφη και τέσσερα μέλη του πληρώματος, δήλωσε ο εκπρόσωπος της εταιρίας Σουνταρσάν Μπαρταούλα. Αξιωματούχος του αεροδρομίου του Νεπάλ δήλωσε ότι στο αεροσκάφος επέβαιναν πέντε Ινδοί, τέσσερις Ρώσοι, ένας Ιρλανδός, δύο Νοτιοκορεάτες, ένας Αυστραλός και ένας Αργεντινός υπήκοος.

Πρόκειται για τη χειρότερη αεροπορική τραγωδία στη μικρή αυτή χώρα των Ιμαλαΐων τα τελευταία σχεδόν πέντε χρόνια.

Εκατοντάδες διασώστες συνέχιζαν να ερευνούν τον χώρο όπου συνετρίβη το αεροσκάφος, που είχε ξεκινήσει την πτήση του από την πρωτεύουσα Κατμαντού.

«Οι επιχειρήσεις διάσωσης είναι σε εξέλιξη. Ο καιρός ήταν καλός» δήλωσε ο Τζαγκανάθ Νιρούλα, εκπρόσωπος της υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας του Νεπάλ.

«Επέβαιναν σε αυτό 68 επιβάτες και τέσσερα μέλη πληρώματος. Oμάδες διάσωσης μεταβαίνουν στο σημείο. Δε γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή εάν υπάρχουν επιζώντες», δήλωσε ο εκπρόσωπος της αεροπορικής εταιρίας Στουνταρσάν Μπαρταούλα στο Γαλλικό Πρακτορείο.

