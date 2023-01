Μπάιντεν σε Κογκρέσο: Δώστε F-35 στην Ελλάδα και F-16 σε Τουρκία!

Η ανταπόκριση του Δημήτρη Σουλτογιάννη από τις ΗΠΑ για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Μάρα Ζαχαρέα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν θα ζητήσει από το Κογκρέσο να εγκρίνει την πώληση F-16 στην Τουρκία και F-35 στην Ελλάδα, όπως αναφέρει δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Η αμερικανική κυβέρνηση ετοιμάζεται να ζητήσει την έγκριση του Κογκρέσου για την πώληση νέων μαχητικών F-16 στην Τουρκία αξίας 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων μαζί με μια χωριστή πώληση πολεμικών αεροσκαφών επόμενης γενιάς F-35 στην Ελλάδα, η οποία αν συμβεί θα είναι μια από τις μεγαλύτερες ξένες πωλήσεις όπλων τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, που επικαλείται η Wall Street Journal.

Η έγκριση του Κογκρέσου εξαρτάται από την υπογραφή της Τουρκίας για την ένταξη της Φινλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, δήλωσαν οι αξιωματούχοι. Η Τουρκία έχει μπλοκάρει τις αιτήσεις των δύο χωρών λόγω αντιρρήσεων για φερόμενους δεσμούς τους με κουρδικές αυτονομιστικές ομάδες. Και οι δύο χώρες έθεσαν τέλος σε δεκαετίες ουδετερότητας αποφασίζοντας να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ πέρυσι ως αντίδραση στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Όπως αναφέρει η WSJ, η πώληση μαχητικών στην Τουρκία, την οποία η κυβέρνηση Μπάιντεν εξετάζει εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο, είναι μεγαλύτερη από την αναμενόμενη και περιλαμβάνει 40 νέα μαχητικά και κιτ για την αναβάθμιση 79 αεροσκαφών του υπάρχοντος στόλου F-16 της Τουρκίας. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι το πακέτο θα περιλαμβάνει και 900 πυραύλους αέρος – αέρος.

The Biden administration will seek Congressional approval to sell F-16 jets to Turkey, in a bid to ease Sweden and Finland's entry into NATO https://t.co/upsCYxGqAi