Νοθεία τροφίμων: Συνηθισμένες πρακτικές και επιπτώσεις στην υγεία

Διάφορες μορφές νοθείας των τροφίμων αναλύονται σε επιστημονική ανασκόπηση που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό του mdpi “Foods” στο Ειδικό Τεύχος From Plant to Plate: New Trend in Nutritious and Healthy Food.

Στην ανασκόπηση εξετάζονται επίσης και οι συνέπειες της νοθείας των τροφίμων στην υγεία μας. Σύμφωνα με την ανασκόπηση η νοθεία τροφίμων αναφέρεται στη σκόπιμη αλλοίωση της ποιότητας των τροφίμων.

Η νοθεία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, την προσθήκη συστατικών για την τροποποίηση διαφορετικών ιδιοτήτων των τροφίμων, για οικονομικό όφελος.

Μεταξύ των ιδιοτήτων που αλλοιώνονται με τη νοθεία, περιλαμβάνονται η διάρκεια ζωής, το χρώμα, η εμφάνιση, η γεύση, το βάρος κ.α.

Μία πρακτική νοθείας τροφίμων είναι η διακόσμηση με τεχνητές χρωστικές ενώ ένας άλλος τρόπος είναι η προσθήκη παράνομων συντηρητικών για την προστασία της εξωτερικής φρεσκάδας.

Μία άλλη πρακτική είναι η αντικατάσταση τροφίμων υψηλής ποιότητας με προϊόντα κατώτερης ποιότητας.

Περιπτώσεις νοθείας τροφίμων συμβαίνουν πολύ συχνά όπως νοθευμένο ελαιόλαδο κρασί και νοθευμένο αλκοόλ, απαγορευμένα χρώματα, επικίνδυνα συντηρητικά, ψεύτικο μέλι, νοθευμένος κρόκος ενώ νοθεία γίνεται ακόμα και στα φρούτα όταν χρησιμοποιούνται χημικές ουσίες για τεχνητή ωρίμανσή τους.

Υπάρχει η περίπτωση όπου επικίνδυνο κόκκινο χρώμα εγχέεται σε καρπούζια.

Μάλιστα για τη βελτίωση της συνοχής γαλακτοκομικών προϊόντων έχουν χρησιμοποιηθεί ακόμα και απορρυπαντικά!

Κάποιες από τις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν στην υγεία μας τα νοθευμένα τρόφιμα είναι διάρροια, ναυτία, αλλεργική αντίδραση, διαβήτης, καρδιαγγειακές παθήσεις και άλλες. Επιπλέον ορισμένα νοθευμένα τρόφιμα έχουν και καρκινογόνες ιδιότητες.

