ΗΠΑ: Εξάχρονος μαθητής πυροβόλησε δασκάλα μέσα σε σχολείο

Δεν έχουν τέλος τα περιστατικά ένοπλης βίας σε σχολεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Ένας μαθητής, μόλις έξι ετών, πυροβόλησε και τραυμάτισε μια δασκάλα σε σχολείο της πόλης Νιούπορτ Νιουζ, στην πολιτεία Βιρτζίνια.

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες Παρασκευή στο δημοτικό σχολείο Ρίτσνεκ.

Η δασκάλα, περίπου 30 ετών, διακομίστηκε σοβαρά τραυματισμένη σε νοσοκομείο, είπε ο αρχηγός της τοπικής αστυνομίας Στιβ Ντρου.

Παραμένει αδιευκρίνιστο το πώς βρέθηκε το όπλο στην κατοχή του εξάχρονου. Η αστυνομία περιέγραψε το περιστατικό ως «φιλονικία» σε αίθουσα της πρώτης τάξης του δημοτικού σχολείου, κατά την οποία σημειώθηκε ο πυροβολισμός. «Δεν ήταν αθέλητος πυροβολισμός», τόνισε ο Ντρου. «Θέλω να μάθω από πού προήλθε αυτό το όπλο», συμπλήρωσε ο αρχηγός της αστυνομίας στο Νιούπορτ Νιουζ.

Ο εξάχρονος μαθητής βρίσκεται υπό κράτηση.

