ΗΠΑ: Άγριο ξύλο σε εστιατόριο - Μπουνιές, κλωτσιές και ιπτάμενες καρέκλες

Βίντεο του ΣΚΑΙ για το άγριο ξύλο στις ΗΠΑ

Ένας απίστευτος καβγάς, που συνοδεύτηκε από άγριο ξύλο, σημειώθηκε σε εστιατόριο γνωστής αλυσίδας στις ΗΠΑ ανάμεσα σε πελάτισσες και δύο υπαλλήλους.

Οι γυναίκες ξεκίνησαν να φωνάζουν, πολύ γρήγορα τα αίματα άναψαν και ο καβγάς πήρε ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Στο βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφονται οι πελάτισσες να πηδούν από τους πάγκους, να πετούν μπουκάλια και να εκτοξεύουν καρέκλες, ενώ οι μαγείρισσες απαντούσαν με μπουνιές στο πρόσωπο και κλωτσιές.

Under no circumstances do you engage a white WaffleHouse employee in hand to hand combat



You know how much a white person gotta go through to work at Waffle House? https://t.co/2z9WEPBSem