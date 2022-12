Ρουμανία: Συνελήφθη ο γνωστός influencer Andrew Tate

Δικαστήριο της Ρουμανίας διέταξε απόψε να παραταθεί για 30 ημέρες η κράτηση του πρώην επαγγελματία κικμπόξερ και αμφιλεγόμενου influencer Andrew Tate, ο οποίος κατηγορείται μαζί με τον αδελφό του για εμπορία ανθρώπων και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης.

Μια εκπρόσωπος της εισαγγελίας δίωξης του οργανωμένου εγκλήματος είπε ότι ο Tate, ο αδελφός του Tristan και δύο Ρουμάνοι πολίτες, θα παραμείνουν στη φυλακή.

