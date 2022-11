Μουσική... για φυτά: Η λίστα με τις μελωδίες που τα βοηθούν να αναπτυχθούν

Η δύναμη της μουσικής έχει αποδειχθεί ότι βοηθά στην ευεξία των ανθρώπων ακόμα και στην ανάρρωση ασθενών. Η μουσική είναι όμως ευεργετική και για τα φυτά που αυξάνουν τον ρυθμό ανάπτυξής τους όταν ακούν την... αγαπημένη τους μουσική.

Η περίοδος της πανδημίας στάθηκε η αφορμή για να ασχοληθούν όλοι περισσότερο με το σπίτι τους και κατ' επέκταση με τα φυτά τους.

Τα αποτελέσματα μιας έρευνας που διεξήγαγε η streaming πλατφόρμα Spotify, έδειξαν ότι οι λίστες αναπαραγωγής «Music for Plants» αυξήθηκαν σε δημοτικότητα κατά 1.400% κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Υπάρχουν, μάλιστα, πάνω από 2,9 εκατομμύρια playlists για φυτά που έχουν δημιουργηθεί από χρήστες στην πλατφόρμα.

Πιάνοντας τον «παλμό» της εποχής που φανερώνει αυξημένη ζήτηση playlists ειδικά για φυτά, δημιουργήθηκε η πρώτη εξειδικευμένη συλλογή από τραγούδια που βοηθούν στην ευημερία των φυτών!

Πιο συγκεκριμένα, η εν λόγω λίστα αποτελείται από μια σειρά ήχων και τραγουδιών, συμπεριλαμβανομένων 43 μελωδικών δευτερολέπτων που κελαηδούν πουλιά.

Ένα από τα ηχητικά κομμάτια που ίσως να... λατρέψουν τα φυτά σας (Sea of Colors - Airship Express)

To «Moments - IFEELU» περιλαμβάνεται και αυτό στην playlist του Spotify ειδικά για τα φυτά

Instupendo - Comfort Chain

Brian Eno - Making Gardens Out of Silence

forevertime journeys - Νaran Ratan

Malibu - Atlantic Diva

Shrimpnose - Cherish

From Shores To Mountains - The 2 Inversions

Lucrecia Dalt - No tiempo

J'san. - When The Leaves Come Falling Down

