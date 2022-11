«Artemis 1»: Έφτασε στο φεγγάρι – Δείτε τις πρώτες εντυπωσιακές εικόνες!

Στα σχέδια της NASA είναι η διατήρηση μόνιμης παρουσίας αστροναυτών στη Σελήνη (Βίντεο από NASA via AP)

Μετά από περιπέτειες, έφτασε χθες στη Σελήνη η ιστορική αποστολή της NASA, «Artemis 1».

Το διαστημικό σκάφος Orion ολοκλήρωσε με επιτυχία σήμερα την πλησιέστερη πτήση του στην επιφάνεια της Σελήνης, σύμφωνα με ενημέρωση της NASA για τη μη επανδρωμένη αποστολή Artemis 1.

Ταξιδεύοντας με ταχύτητα 8.163 χλμ/ώρα, το Orion πέρασε 130 χιλιόμετρα μακριά από την επιφάνεια του δορυφόρου της Γης.

Κόβουν την ανάσα οι εικόνες από τη Σελήνη (NASA via AP)

Το διαστημικό σκάφος εκτοξεύτηκε την περασμένη Τετάρτη με έναν πύραυλο SLS (Space Launch System) -- τον ισχυρότερο που κατασκεύασε ποτέ η NASA -- από το Ακρωτήριο Κανάβεραλ στη Φλόριντα.

Εφόσον ακολουθηθεί πιστά το χρονοδιάγραμμα, το Orion αναμένεται να επιστρέψει στη Γη στις 11 Δεκεμβρίου και να προσθαλασσωθεί στα ανοικτά του Σαν Ντιέγκο στην Καλιφόρνια.

Mission Time: 5 days, 6 hrs, 50 min

Orion is 228,083 miles from Earth, 1,371 miles from the Moon, cruising at 4,729 miles per hour.

P: (-206092, -99977, -37068)

V: (4550, -951, -870)

O: 53º, 47.6º, 5.8º

