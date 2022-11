«Artemis I»: Κόβουν την ανάσα τα πρώτα πλάνα με θέα... τον πλανήτη μας!

Πλάνα από το σκάφος της NASA / AP

Κόβουν την ανάσα οι πρώτες εντυπωσιακές εικόνες του πλανήτη μας από το σκάφoς της NASA και την αποστολή «Artemis Ι» που κάνουν τον γύρο του κόσμου.

Η ιστορική αποστολή «Artemis Ι» πέταξε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, μετά από μήνες αναμονής και δύο απόπειρες εκτόξευσης που ματαιώθηκαν την τελευταία στιγμή λόγω τεχνικών προβλημάτων.

Τα θεαματικά πρώτα πλάνα της Γης που παρέδωσε το διαστημικό σκάφος «Orion» περιλαμβάνουν περισσότερες από εννέα ώρες μετά την έναρξη του ταξιδιού, με το όχημα να απέχει περίπου 57.000 μίλια από τον πλανήτη μας στο ταξίδι του προς τη Σελήνη.

New views of planet Earth from @NASA_Orion as #Artemis I journeys to the Moon. Orion is 9.5 hours into a 25.5-day test flight. pic.twitter.com/CBaA4ZOK4X

Είναι η πρώτη φορά από την τελευταία αποστολή του «Apollo», το 1972, που ένα διαστημόπλοιο το οποίο σχεδιάστηκε για να μεταφέρει ανθρώπους στο φεγγάρι καταγράφει τη θέα της Γης.

Η μη επανδρωμένη αποστολή σηματοδοτεί την έναρξη του εμβληματικού προγράμματος Artemis, που φιλοδοξεί να στείλει την πρώτη γυναίκα στη Σελήνη, το νωρίτερο το 2025. Στα σχέδια της NASA είναι η διατήρηση μόνιμης παρουσίας αστροναυτών στη Σελήνη, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής ενός διαστημικού σταθμού σε τροχιά γύρω από τον δορυφόρο της Γης.

Για την αμερικανική διαστημική υπηρεσία, θα είναι το εφαλτήριο για την πρώτη αποστολή στον πλανήτη Άρη.

We are going.



For the first time, the @NASA_SLS rocket and @NASA_Orion fly together. #Artemis I begins a new chapter in human lunar exploration. pic.twitter.com/vmC64Qgft9