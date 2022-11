Βρυξέλλες: Νεκρός αστυνομικός έπειτα από επίθεση με μαχαίρι

Νεκρός αστυνομικός έπειτα από επίθεση με μαχαίρι στις Βρυξέλλες / Βίντεο AP

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Πέμπτης στις Βρυξέλλες, μετά από επίθεση με μαχαίρι κατά δύο αστυνομικών με θύμα έναν εξ'αυτών.

Σύμφωνα με το Associated Press, δύο αστυνομικοί δέχθηκαν επίθεση κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό Brussels North.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, ο δράστης της επίθεσης φώναζε «Αλλάχ Ακμπάρ» / AP (Sylvain Plazy)

«Μια από τις περιπολίες μας δέχθηκε επίθεση από έναν άνδρα οπλισμένο με μαχαίρι», είπε η αστυνομία. «Οι δύο αστυνομικοί κάλεσαν τότε ενισχύσεις. Ένας αξιωματικός μιας άλλης περιπόλου χρησιμοποίησε το πυροβόλο όπλο του για να εξουδετερώσει τον δράστη».

