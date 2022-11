Νεπάλ: Ισχυρός σεισμός 6,6 βαθμών, τουλάχιστον 6 νεκροί

Ισχυρός σεισμός 6,6 βαθμών έπληξε σήμερα το Νεπάλ, στοιχίζοντας τη ζωή σε τουλάχιστον έξι ανθρώπους και καταστρέφοντας πολλά σπίτια στην περιοχή Ντότι, σύμφωνα με τις αρχές.

Οι αρχές έκαναν λόγο για άλλους πέντε σοβαρά τραυματίες μετά την κατάρρευση τουλάχιστον οκτώ σπιτιών.

Massive #Earthquake in Nepal, Rescue Operation underway, A house collapsed in #Nepal, #Doti district, killing at least six people & Many Injured pic.twitter.com/WVJKq2GBjM