Κίνα: Έβγαλαν «σηκωτό» τον πρώην πρόεδρο Χου Τζιντάο από το συνέδριo

Έντονη φημολογία έχει ξεσπάσει μετά από τη σκηνή που διαδραματίστηκε στην τελετή λήξης του 20ου Συνεδρίου του Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας.

Ο πρώην πρόεδρος της Κίνας, Χου Τζιντάο, απομακρύνθηκε κακήν-κακώς από την αίθουσα, εμφανώς παρά τη θέλησή του.

Συγκεκριμένα, καθόταν δίπλα στον νυν πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, κλήθηκε ξαφνικά από δύο υπαλλήλους να σηκωθεί από τη θέση του.

Ο πρώην πρόεδρος της Κίνας πρόλαβε να πει μερικές κουβέντες στον Σι Τζινπίνγκ και τον πρωθυπουργό της χώρας, Λι Κεκιάνγκ, και άγγιξε στον ώμο του Κινέζου προέδρου, προτού οδηγηθεί συνοδευόμενος στην έξοδο.

Το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας ολοκλήρωσε σήμερα στο Πεκίνο το εικοστό συνέδριό του, στο οποίο αναμενόταν να επισφραγιστεί η στέψη του προέδρου Σι Τζινπίνγκ για τρίτη συναπτή θητεία στην ηγεσία του κόμματος.

At the Congress of the Communist Party of #China there was an unpleasant incident: The former leader of China, 79-year-old #HuJintao was escorted out of the hall by men in civilian clothes.



The cause of the scandal could be political differences between Hu Jintao and Xi Jinping. pic.twitter.com/55n7JnHtYU