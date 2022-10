Ουκρανός μαέστρος αρνήθηκε να λάβει μέρος σε συναυλία και εκτελέστηκε

Τρόμος από το ρωσικό μπαράζ επιθέσεων στην Ουκρανία / Βίντεο από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Ρώσοι στρατιώτες πυροβόλησαν και σκότωσαν Ουκρανό μουσικό στο σπίτι του στη Χερσώνα όταν αρνήθηκε να συμμετάσχει σε συναυλία στην υπό ρωσική κατοχή περιοχή, ενημέρωσε σήμερα το υπουργείο Πολιτισμού της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με τον Guardian ο μαέστρος Yuriy Kerpatenko αρνήθηκε να λάβει μέρος σε συναυλία την οποία σχεδίαζαν οι κατακτητές για να επιδείξουν τη «βελτίωση στην ειρηνική ζωή» της Χερσώνας, σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση.

Η συναυλία ήταν προγραμματισμένη για την 1η Οκτωβρίου και η ορχήστρα Gileya, στην οποία συμμετείχε ο Kerpatenko, κλήθηκε να παίξει μουσική, αλλά ο ίδιος «αρνήθηκε κατηγορηματικά να συνεργαστεί με τους κατακτητές».

Ο μουσικός είχε κάνει πολλές αναρτήσεις στα social media εκφράζοντας ανοιχτά τη δυσαρέσκειά του για την ατυχή μοίρα της πόλης του, η οποία προσαρτήθηκε από τους Ρώσους.

Τα μέλη της οικογένειάς του επεσήμαναν πως είχαν χάσει κάθε επαφή μαζί του από τον Σεπτέμβριο. Η περιφερειακή εισαγγελία της Χερσώνας ανακοίνωσε πως κάνει έρευνα για εγκλήματα πολέμου αλλά και ανθρωποκτονία.

What Russian culture brings, forces you to and if you don’t agree it takes your life.



No words. Hearing your colleagues being killed. 😭 An eternal memory to Yuriy Kerpatenko.



Let our fight for human rights, against dictatorships and free Ukraine and world be even stronger. https://t.co/3RnACZu0X5