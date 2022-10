Γαλλία: Τραγουδιστής κατέρρευσε και πέθανε επί σκηνής

Σοκ στη Γαλλία, όπου ο 41χρονος τραγουδιστής Μίκαμπεν κατέρρευσε και πέθανε επί σκηνής στη διάρκεια συναυλίας στο Παρίσι.

Ο Αϊτινός τραγουδιστής Michael Benjamin, γνωστός με το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο Mikaben, πέθανε χθες το βράδυ στη διάρκεια συναυλίας στο Accor Arena στο Παρίσι, σε ηλικία 41 ετών, ανακοίνωσε η διεύθυνση του συναυλιακού χώρου.

Ο Μίκαμπεν, ο οποίος τραγουδούσε εκείνη την ώρα μαζί με το μουσικό συγκρότημα από την Αϊτή kompa Carimi, «πέθανε έπειτα από ξαφνική αδιαθεσία που αισθάνθηκε πάνω στη σκηνή και παρά την παροχή πρώτων βοηθειών», έγραψε στο Twitter η ομάδα του Accor Arena, δηλώνοντας συγκλονισμένη από την είδηση.

Η συναυλία διακόπηκε άμεσα και στη συνέχεια εκκενώθηκε ο συναυλιακός χώρος, σύμφωνα με αρκετές μαρτυρίες.

Σύμφωνα με βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο τραγουδιστής κατέρρευσε ξαφνικά καθώς αποχωρούσε από τη σκηνή.

Ο Μίκαμπεν είχε προσκληθεί από το συγκρότημα Carimi, που δημιουργήθηκε τη δεκαετία του 2000, για μία και μοναδική συναυλία στη Γαλλία.

You will truly be missed #mikaben



Thank you for all the memories from Konkou Chante Nwel to the legend you became proudly representing our beloved country Haiti 🇭🇹.



I can’t believe I’m writing this. #carimi pic.twitter.com/8hwCDBy9z8