FRONTEX: Απέστειλε συλληπητήριο μήνυμα για τα ναυάγια στο Αιγαίο

«Θέλω να στείλω τα θερμά μου συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων της χθεσινής τραγωδίας στο Αιγαίο. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τους γενναίους επαγγελματίες που έθεσαν τη ζωή τους σε κίνδυνο για να σώσουν τις πολλές γυναίκες, παιδιά και άνδρες που βρίσκονται σε κίνδυνο» τόνισε η Αίγια Καλνάγια, εκτελεστική διευθύντρια του FRONTEX σε ανακοίνωση για τα ναυάγια «ανοιχτά της Λέσβου».

«Τα ξημερώματα της Πέμπτης 6 Οκτωβρίου το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας - Διάσωσης (JRCC) ξεκίνησε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στο Αιγαίο υπό δύσκολες καιρικές συνθήκες.

Yesterday, #Frontex supported 🇬🇷authorities in difficult search and rescue operations in the Aegean Sea in rough weather conditions https://t.co/FNMi8GV97f pic.twitter.com/p4XKNpn0zP