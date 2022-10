Νόμπελ Ειρήνης: Απονεμήθηκε σε Λευκορώσο ακτιβιστή και δύο οργανώσεις

Στον ακτιβιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Ales Bialiatski και σε δύο οργανώσεις απονεμήθηκε φέτος το Νόμπελ Ειρήνης από τη Σουηδική Ακαδημία.

Συγκεκριμένα, μαζί με τον Bialiatski τιμήθηκαν ο οργανισμός για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα «Memorial», από τη Ρωσία και ο οργανισμός Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων από την Ουκρανία «Center for Civil Liberties».

BREAKING NEWS:

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2022 #NobelPeacePrize to human rights advocate Ales Bialiatski from Belarus, the Russian human rights organisation Memorial and the Ukrainian human rights organisation Center for Civil Liberties. #NobelPrize pic.twitter.com/9YBdkJpDLU