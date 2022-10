Ταϊλάνδη: Σκότωσε πρώτα μια έγκυο δασκάλα και μετά τα παιδιά

Σοκαριστικές είναι οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως από το μακελειό που σημειώθηκε σε παιδικό σταθμό της Ταϊλάνδης.

Τουλάχιστον 34 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, όταν ένας πρώην αστυνομικός εισέβαλε σε παιδικό σταθμό και άνοιξε πυρ. Μεταξύ αυτών είναι 23 παιδιά από δύο έως τριών ετών.

Ταϊλάνδη: Εισέβαλε στον παιδικό σταθμό την ώρα του φαγητού

Ο δράστης εισέβαλε στον παιδικό σταθμό την ώρα του μεσημεριανού φαγητού κι άρχισε να πυροβολεί, αλλά και να μαχαιρώνει τα μικρά παιδιά και το προσωπικό.

Mass #shooting at a #childcare centre in #Thailand’s northeastern province of Nong Bua Lam Phu. Initial reports indicate 38 people killed, mostly children.

Police have named a suspect, a 34-year Ex police officer.

He’s still on the run. #กราดยิง #กราดยิงหนองบัวลำภู pic.twitter.com/dfsfqebTUk — Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) October 6, 2022

Ο 31χρονος είχε αποπεμφθεί από την αστυνομία για χρήση ναρκωτικών και πριν την επίθεση βρισκόταν στο δικαστήριο, όπου δικαζόταν. Πάνω του βρέθηκαν ένα πιστόλι, ένα κυνηγετικό όπλο κι ένα μαχαίρι.

Mass #shooting at a #childcare center in #Thailand's northeastern province of Nong Bua Lam Phu. Initial reports indicate 38 people killed, mostly children.

Police have named a suspect, a 34-year Ex police officer.

He's still on the run.



#Shooting #Shooting at Nong Bua Lamphu pic.twitter.com/RKWdjgu9gp — Asif (@Asiftintoiya12) October 6, 2022

Σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ, ο δράστης πυροβόλησε πρώτα τέσσερα ή πέντε μέλη του προσωπικού, μεταξύ των οποίων μια δασκάλα, η οποία ήταν οχτώ μηνών έγκυος. Ο 34χρονος φέρεται να αναζητούσε το παιδί του, το οποίο όμως δε βρισκόταν στον σταθμό.

Ταϊλάνδη: Γύρισε στο σπίτι του και σκότωσε γυναίκα και παιδί

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι μετά την επίθεση διέφυγε με ένα λευκό φορτηγάκι. Πυροβολούσε αδιακρίτως και παρέσυρε αρκετούς πεζούς.

#Thailand : At least 31 people have been killed in an attack at a childcare facility in Thailand.



Over 20 children are among the dead. The #gunman is reported to be a former police officer, who was dismissed from the police force last year. He took his own life after the attack. pic.twitter.com/fOAoScHngI — 凤凰欧洲 PhoenixCNE News (@PhoenixCNE_News) October 6, 2022

Στη συνέχεια επέστρεψε στο σπίτι του, σκότωσε τη σύζυγο και το παιδί τους και αυτοκτόνησε.

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν ότι ο 31χρονος βρισκόταν σε κατάσταση μανίας μετά την επίθεση.

«Προσπαθούσε να πέσει πάνω σε άλλα αυτοκίνητα στον δρόμο. Παρέσυρε μια μοτοσικλέτα και δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν», είπε αυτόπτης μάρτυρας.

Ταϊλάνδη: Για «σοκαριστικό» περιστατικό έκανε λόγο ο πρωθυπουργός

Ο πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης Πραγιούτ Τσαν - Ότσα έκανε λόγο για ένα σοκαριστικό περιστατικό, και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων.

Mass shooter at a childcare centre in Nong Bua Lamphu which led to 32 deaths, many children, shot his wife & child before killing himself. Police sergeant Panya Kamrab fired for drugs involvement.#shooting #childcare #Thailand #กราดยิง #กราดยิงหนองบัวลำภู pic.twitter.com/xODrIqNoBT — Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) October 6, 2022

Περιστατικά με πυρά, όπως το σημερινό, είναι σπάνια στην Ταϊλάνδη, παρόλο που το ποσοστό οπλοκατοχής είναι υψηλό, συγκριτικά με κάποιες άλλες χώρες της περιοχής, και κυκλοφορούν πολλά παράνομα όπλα.

Το 2020 ένας στρατιώτης, εξοργισμένος με την αποτυχία μιας συμφωνίας για ακίνητα, σκότωσε τουλάχιστον 29 ανθρώπους και τραυμάτισε 57 σε μια επίθεση σε τέσσερις τοποθεσίες.



