«Καλέστε την Πρόνοια»: Ο εγγονός του Τραμπ βγήκε έξω την ώρα του τυφώνα

Στιγμιότυπα από τον τυφώνα Ίαν που «σάρωσε» τη Φλόριντα / AP

Σάλος στις ΗΠΑ με τη νύφη του Ντόναλντ Τραμπ, Λάρα Τραμπ, η οποία ανήρτησε στα social media βίντεο με τον γιο της στον τυφώνα Ίαν.

Αίσθηση έχει προκαλέσεις ένα βίντεο που ανήρτησε η Λάρα Τραμπ, νύφη του Ντόναλντ Τραμπ και σύζυγος του γιου του Ερικ, στο οποίο απεικονίζεται ο 5χρονος γιος της να βρίσκεται στη βροχή, εν μέσω του τυφώνα Ίαν που «σαρώνει» τη Φλόριντα.

Ο Έρικ Τραμπ με τη σύζυγό του Λάρα και τα παιδιά τους / φωτογραφία Instagram

Ο μπόμπιρας που οδηγεί ένα τηλεκατευθυνόμενο αυτοκινητάκι, φαίνεται να μη διασκεδάζει, μοιάζει να κρυώνει και να είναι έτοιμο να κλάψει, την ώρα που η μητέρα του ακούγεται ενθουσιασμένη και τον παροτρύνει να συνεχίσει.

«Χτίσαμε χαρακτήρα», έγραψε η Λάρα στη λεζάντα του βίντεο στο Instagram με την… υποσημείωση: «Μείνετε ασφαλείς όλοι!».

Επίσης, λίγο αργότερα ανέβασε και μία φωτογραφία της μικρής της κόρης να παίζει με τη βροχή.

Τα στιγμιότυπα προκάλεσαν την οργή πολιτών που έσπευσαν να σχολιάσουν αρνητικά τις αναρτήσεις της Λάρα Τραμπ. Μάλιστα, υπήρξαν ορισμένοι που σχολίασαν ότι «κάποιος πρέπει να καλέσει την Πρόνοια».

Somebody needs to call Child Protective Services on Lara trump for having her son out in the storm and filming him crying his eyes out, FFS.



Disgusting.