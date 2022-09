Ισχυρός σεισμός 7,5 Ρίχτερ στο Μεξικό - Προειδοποίηση για τσουνάμι

Πανικός στο Μεξικό μετά τον ισχυρό σεισμό 7,5 Ρίχτερ / Βίντεο Reuters

Ισχυρή σεισμική δόνηση, μεγέθους 7,5 Ρίχτερ, συγκλόνισε πριν από λίγα λεπτά την πόλη Πλασίτα δε Μορέλος στην πολιτεία Μιτσοακάν, στο κεντρικό Μεξικό, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο το αμερικανικό γεωλογικό ινστιτούτο (USGS).

Preliminar: SISMO Magnitud 6.8 Loc 59 km al SUR de COALCOMAN, MICH 19/09/22 13:05:07 Lat 18.24 Lon -103.18 Pf 10 km pic.twitter.com/d8G4cdudz2 — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) September 19, 2022

Σύμφωνα με το αμερικανικό γεωλογικό ινστιτούτο (USGS), ο σεισμός ήταν μεγέθους 7,6 βαθμών, το επίκεντρό του εντοπίζεται 37 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της πόλης Ακουίγια και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε περίπου 15 χιλιόμετρα.

Λόγω της ισχύος του σεισμού, το αμερικανικό κέντρο προειδοποίησης τσουνάμι εξέδωσε προειδοποίηση για τσουνάμι ύψους 1-3 μέτρων στις μεξικανικές ακτές και για μικρότερο (έως και 0,3 μ.) στις ακτές Κολομβίας, Κόστα Ρίκας, Εκουαδόρ, Ελ Σαλβαδόρ, Γουατεμάλας, Ονδούρας, Νικαράγουας, Παναμά και Περού

Breaking: Video shows the moment an earthquake was felt in Mexico City. The preliminary magnitude 7.6 earthquake struck off the coast of Michoacán. pic.twitter.com/JKaYajjMO1 — PM Breaking News (@PMBreakingNews) September 19, 2022

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνεται το μέγεθος της καταστροφής. Κτίρια έχουν καταρρεύσει και δρόμοι έχουν ανοίξει στα δύο.

#INTERNACIONAL | #Sismo de 7.4 grados con epicentro en Coalcomán, Michoacán en #México. En videos captados por ciudadanos, se puede ver cómo el agua de las piscinas en lo alto de los edificios de Central Park en #Guadalajara se derrama. pic.twitter.com/cAm58L9W7G — @OasisMagazineCOL (@OasisMagazineco) September 19, 2022

On the anniversary of Mexico City's two mega earthquakes it just rumbled again. pic.twitter.com/a2FtkBvZ6U — Ioan Grillo (@ioangrillo) September 19, 2022

A Massive 7.6 magnitude earthquake strikes near the coast of Michoacan, Mexico. With a Tsunami possible after strong earthquake strikes near the coast according to U.S. Tsunami Warning System. pic.twitter.com/wTyXNu9KIh — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) September 19, 2022

Μεξικό: Ακόμα δύο ισχυροί σεισμοί είχαν γίνει σαν σήμερα

Δεν είναι η πρώτη φορά που το Μεξικό δοκιμάζεται από το «χτύπημα» του Εγκέλαδου. Αυτό που προκαλεί εντύπωση, όμως, είναι ότι δύο ισχυροί σεισμοί είχαν σημειωθεί στη χώρα την ίδια ακριβώς ημέρα, τη 19η Σεπτεμβρίου.

Ο πιο πρόσφατος ήταν στις 19/9/2017. Η δόνηση είχε μέγεθος 7,1 Ρίχτερ και σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό, είχε στοιχίσει τη ζωή σε 369 ανθρώπους.

Ένας από τους μεγαλύτερους σεισμούς που καταγράφηκαν ήταν εκείνος της 19ης Σεπτεμβρίου 1985. Οι νεκροί τότε είχαν ξεπεράσεις τις 5.000, οι τραυματίες ήταν περισσότεροι από 30.000, ενώ χιλιάδες άνθρωποι είχαν μείνει άστεγοι.

