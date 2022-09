Κίνα: Ο πύργος της κολάσεως - Λαμπάδιασε ουρανοξύστης 42 ορόφων

Στις φλόγες ουρανοξύστης 42 ορόφων στην Κίνα / AP

Κόλαση φωτιάς ξέσπασε στο άνω των 200 μέτρων ύψους κτίριο όπου στεγάζεται η κινεζική εταιρεία τηλεπικοινωνιών China Telecom, στην πρωτεύουσα της νότιας επαρχίας Χουνάν, Τσανγκσά.

Καπνοί που έβγαιναν από την πύρινη λαίλαπα στον 42 ορόφων ουρανοξύστη, δημιουργούσαν μια αποπνικτική ατμόσφαιρα, ενώ οι άνθρωποι στην γύρω περιοχή έτρεχαν να απομακρυνθούν.

Προς το παρόν, δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα.

