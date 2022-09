Νεκρός ο διάσημος ράπερ PnB Rock - Τον πυροβόλησαν δίπλα στη σύντροφό του

Νεκρός έπεσε ο διάσημος ράπερ PnB Rock μετά από πυροβολισμούς που δέχθηκε σε εστιατόριο στο Λος Άντζελες των ΗΠΑ το απόγευμα της Δευτέρας.

Ο ράπερ PnB Rock βρισκόταν στο εστιατόριο Roscoe's House of Chicken & Waffles του Λος Άντζελες με τη σύντροφό του, μητέρα των δύο παιδιών του και μοντέλο.

Με την απειλή όπλου ο δράστης ζήτησε αντικείμενα του 30χρονου ράπερ και στη συνέχεια τον σκότωσε, δίπλα στη σύντροφό του.

reminder: PnB Rock was a 100% independent artist. the revenue generated from his music will go directly to his family, which includes two young daughters.



continue his legacy by streaming, purchasing, and playing his music❤️ pic.twitter.com/YL2OmaX3u1