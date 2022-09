Κάρολος: Τα νεύρα του κατά την υπογραφή της διακήρυξής του ως βασιλιά

Στα 73 χρόνια του ανακηρύχθηκε χθες βασιλιάς ο Κάρολος μετά τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ, όμως από την τελετή δεν έλειψαν τα ευτράπελα.

Ο νέος βασιλιάς, ο οποίος στο παρελθόν έχει υποπέσει σε διάφορες γκάφες, όπως και ο αείμνηστος πατέρας του, Πρίγκιπας Φίλιππος, εκνευρίστηκε πολύ με τους υπασπιστές του, οι οποίοι φαίνεται ότι δεν είχαν προβλέψει όλες τις λεπτομέρειες της τελετής.

"The servant must clear my desk for me. I can't be expected to move things." pic.twitter.com/0pZqY2Xopq